Líderes militares de 30 países se reúnen en Londres para establecer protección en estrecho de Ormuz

Reino Unido anunció que acogerá a militares de unos 30 países para debatir durante dos días la formación de una misión liderada junto a Francia con el fin de proteger la navegación en el estrecho de Ormuz.

Esa vía, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, fue bloqueada de facto por Irán desde que ataques en su contra lanzados por Estados Unidos e Israel desataron una guerra regional el 28 de febrero.

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Esta conferencia permitirá “progresar en la planificación detallada” de la reapertura del estrecho tan pronto como las condiciones lo permitan, tras los “avances” logrados en las conversaciones de París la semana pasada, precisó el Ministerio de Defensa británico.

En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi Ampliar En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi Cerrar

“El objetivo hoy y mañana es traducir el consenso diplomático en un plan común para garantizar la libertad de navegación en el estrecho y apoyar un alto el fuego duradero”, declaró el ministro de Defensa británico, John Healey, citado en un comunicado.

Se mostró confiado en que “se puedan lograr avances concretos”.

Estas conversaciones se producen tras las negociaciones sobre este estrecho clave, que reunieron el viernes en París a más de 40 países bajo la dirección del primer ministro británico, Keir Starmer, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

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Starmer indicó que Francia y Reino Unido liderarán la misión multinacional para garantizar la libertad de navegación en Ormuz “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Londres y París han insistido en que esta fuerza sería exclusivamente defensiva y solo se desplegaría una vez que se haya establecido una paz duradera en la región.

Estados Unidos e Irán no participaron en las conversaciones.

Antes de la reunión de París, Downing Street había anunciado la celebración de una cumbre de planificación militar esta semana, sin dar más detalles.