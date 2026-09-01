Amaya advierte por racionamiento de agua en Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió sobre las dificultades que enfrenta el departamento para garantizar el abastecimiento de agua en varios municipios, en medio de la temporada seca. El mandatario confirmó que ya se presentan racionamientos y que las alcaldías han tenido que adoptar medidas para atender la situación.

«...Ya hay racionamiento en varios municipios del departamento, decretados por los alcaldes...», afirmó Amaya. El gobernador explicó que la administración departamental está llevando agua a las poblaciones que lo necesitan mediante carrotanques y utilizando los recursos disponibles para atender la emergencia. «...Tenemos unas inmensas necesidades de agua en muchos municipios que estamos atendiendo con nuestros carrotanques y con la disponibilidad que tenemos...», señaló.

Amaya recordó que la Gobernación cuenta con tanques adquiridos en 2024 para apoyar el abastecimiento y destacó las inversiones realizadas para prevenir una eventual emergencia mayor. «...Las decisiones que hemos tomado es poder tomar decisiones frente a la prevención, a la protección y actuando ya con inversiones como los 23 mil millones de pesos de tanques de cosechas de agua para los campesinos...», indicó.

El gobernador reconoció que el panorama podría complicarse si se prolonga la temporada seca y señaló que Boyacá necesitaría respaldo de la Nación en caso de que aumenten las dificultades. «...Sin duda, si agrava la situación del verano, pues será necesario tener ayuda al Gobierno Nacional, que esperamos contar con ella...», sostuvo.

Amaya también hizo referencia al riesgo asociado al fenómeno de El Niño y a la necesidad de anticiparse a sus efectos. «...Esperemos cómo avanza el tema del fenómeno del Niño, que esperamos no sea tan dramática...», manifestó. La Gobernación, según explicó, mantiene las acciones de prevención mientras monitorea las condiciones climáticas y las necesidades de los municipios.