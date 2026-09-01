Director del Colegio de Boyacá niega detrimento patrimonial tras auditoría de la Contraloría

Tunja

El director general del Colegio de Boyacá, Luis Santiago García, salió al paso de las interpretaciones que han circulado sobre la auditoría administrativa y financiera realizada por la Contraloría Municipal a la institución, correspondiente a la vigencia 2025.

El funcionario aseguró que el informe final no encontró hallazgos con incidencia fiscal, por lo que, según explicó, no existe evidencia de detrimento patrimonial ni de pérdida de recursos públicos.

“Con orgullo debo manifestar que no hay un solo hallazgo con incidencia fiscal. ¿Qué traduce esto? No hay detrimento patrimonial. La plata del colegio nadie se la ha robado, no se ha perdido”.

García indicó que el informe sí contiene hallazgos administrativos y disciplinarios que deberán ser atendidos por la institución. Sin embargo, sostuvo que estos están relacionados con situaciones que pueden ser corregidas y, en algunos casos, con diferencias en la interpretación de normas y dificultades tecnológicas.

“Hay unos hallazgos administrativos de situaciones que se deben corregir. Hay unos hallazgos disciplinarios que obedecen a disparidad de criterios en interpretación normativa con los auditores de la Contraloría”.

El director general también cuestionó la manera como, según él, fueron presentados algunos apartes del informe de auditoría en redes sociales, al considerar que se generó una interpretación que podría llevar a pensar que existen irregularidades fiscales dentro del Colegio de Boyacá.

García mencionó entre las situaciones señaladas las dificultades presentadas con plataformas tecnológicas para el reporte de información y el periodo en que la página web de la institución estuvo fuera de servicio durante un proceso de migración.

“Son situaciones que se pueden presentar en el devenir de una institución. Y es importante hacer esta precisión porque en redes sociales salió como la gran noticia los hallazgos de la Contraloría del Colegio de Boyacá, presentándolos como irregularidades”.

Frente a estas publicaciones, el funcionario fue enfático en defender la gestión administrativa y financiera de la institución y aseguró que los procesos de corrección continuarán.

“No es cierto. Aquí estamos haciendo las cosas bien. Nos equivocamos y seguramente nos seguiremos equivocando, pero actuamos con honestidad y transparencia”.

Luis Santiago García también hizo un llamado a los padres de familia, medios de comunicación, organismos de control y a la comunidad para que conozcan directamente el contenido del informe y planteen sus inquietudes ante la institución.

El director sostuvo que la administración del Colegio de Boyacá está dispuesta a entregar las explicaciones correspondientes frente a los hallazgos y a las situaciones señaladas por la Contraloría.

“La invitación es a la comunidad en general, medios de comunicación, organismos de control, padres de familia, cualquier persona que tenga una duda, vengan. La oficina de la Dirección General está de puertas abiertas para responder todas las dudas”.

Finalmente, García insistió en que el propósito de la institución es mantener la confianza de la comunidad educativa y preservar el reconocimiento histórico del Colegio de Boyacá.

“No tenemos nada que esconder. Infórmense y sepan la realidad del colegio. Lo único que queremos es que el Colegio de Boyacá siga siendo grande por historia y glorioso por esencia”.