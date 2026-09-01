Gobernación descarta por ahora nuevo empréstito

El gobernador Carlos Amaya aseguró que por ahora la administración departamental no contempla como prioridad solicitar un nuevo empréstito ante la Asamblea de Boyacá. La declaración se produjo al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir a crédito para financiar proyectos del departamento. Amaya explicó que el tema todavía no ha sido discutido formalmente con su equipo de gobierno ni con los diputados de la coalición.

El mandatario recordó que en algún momento se había hablado de un posible endeudamiento para atender asuntos como el transporte y la adquisición de buses, pero aseguró que actualmente las prioridades de la Gobernación están concentradas en otro frente. «...Hoy no es una prioridad para el gobierno departamental poder tomar decisiones frente a ello...», afirmó.

Amaya señaló que la intención inmediata es ejecutar los recursos que ya están disponibles y avanzar en las obras contempladas en el Plan de Desarrollo. «...Hoy creemos que lo que hay que hacer es ejecutar los recursos disponibles y poder avanzar en las obras que se han planteado en el Plan de Desarrollo...», sostuvo, dejando en claro que, por ahora, no se prevé llevar a la Asamblea una propuesta de nuevo endeudamiento.