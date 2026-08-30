Con explosivos atacaron de nuevo instalaciones de Urbaser en Popayán

Popayán - Cauca

En Popayán se registró un nuevo ataque contra la empresa de aseo Urbaser. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron elementos explosivos dejando afectaciones materiales.

Los hechos tuvieron lugar en las instalaciones ubicadas en el kilómetro dos en la vía Popayán – Timbío.

Urbaser manifestó, en un comunicado, que el suceso “no dejó personas heridas”, pero si se presentaron daños materiales, incluyendo la “afectación a varios vehículos recolectores”.

Además, la entidad recalcó que estas acciones vuelven a poner en riesgo la vida e integridad de “nuestros colaboradores” así como la “continuidad del servicio público de aseo en Popayán”.

La Policía metropolitana señaló que, conocido el ataque, el personal policial acudió al lugar para verificar la situación y asegurar la zona.

“Un equipo especializado se encuentra recolectando elementos materiales probatorios y evidencia física en la zona con el fin de esclarecer el suceso”, recalcó la Policía.

Por su parte, el secretario de gobierno de Popayán, Reinel Polanía explicó que en conjunto la Fiscalía y la Policía Nacional articulan acciones para identificar, ubicar y judicializar a los responsables.

Con el reciente ataque ya se cuentan cuatro acciones violentas contra la empresa operadora de los residuos en Popayán en lo corrido del 2026, incluidos la quema de maquinaria y amenazas que en su momento fueron atribuidas al ELN.