Terminó la construcción del primer puente ferroviario del metro en la Av. Caracas con calle 26

Nuevo hito en la construcción del metro de Bogotá: culminaron las obras de la estructura del puente ferroviario de la Avenida Caracas sobre la calle 26.

“Este es un puente especial, de 215 metros de largo. Es el puente ferroviario más largo de Bogotá y uno de los más largos de Colombia. Fue construido mediante la técnica de voladizos sucesivos, utilizando un concreto especial de alta resistencia”, dijo el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Agregó el mandatario que “en su construcción se utilizaron 2.200 metros cúbicos de concreto y más de 530 toneladas de acero. Seguimos avanzando, seguimos cumpliendo para que el Metro sea una realidad y para que los bogotanos puedan, por fin, montarse en él”.

Un reto de ingeniería en Bogotá

La construcción de este puente representó un desafío de ingeniería debido a las condiciones particulares del sector. A diferencia de otros tramos del viaducto, en esta zona fue necesario salvar grandes distancias entre los apoyos para garantizar la continuidad de la estructura y, al mismo tiempo, mantener la operación del sistema de transporte por la Avenida Caracas.

La estructura está conformada por tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros cada una y una luz central de 100 metros de longitud. En términos sencillos, una luz es la distancia libre que existe entre dos apoyos consecutivos de una estructura.

Además, la estructura se encuentra sobre la intersección a desnivel de la Avenida Caracas con Calle 26, ambas forman parte de las principales arterias de movilidad de Bogotá, lo que incrementó las exigencias técnicas y constructivas del proyecto.

Este mismo sistema constructivo ha sido utilizado en otros puentes vehiculares de la ciudad, como los puentes norte y sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68, que ya fueron entregados a la ciudad como parte de las obras complementarias de la Primer Línea del metro.

De igual forma, el proyecto contempla otros puentes ferroviarios construidos mediante el sistema de voladizos sucesivos, como el puente ubicado en la avenida NQS con calle 8 Sur, actualmente en ejecución.