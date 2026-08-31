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31 ago 2026 Actualizado 16:22

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Intento de feminicidio: joven de 17 años recibió 19 puñaladas por parte de su pareja en Usaquén

El hombre de 24 años, quien es la pareja sentimental de la joven, huyó del lugar de la agresión.

Man beat his fear wife or woman on the floor - crime and violence concept

Man beat his fear wife or woman on the floor - crime and violence concept / Kittisak Jirasittichai / EyeEm

Man beat his fear wife or woman on the floor - crime and violence concept
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El pasado 30 de agosto en horas de la madrugada, en el barrio Canaima, en la localidad de Usaquén, una patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá atendió un procedimiento donde una adolescente de 17 años presentaba varias heridas en su cuerpo. Heridas que habrían sido provocadas por su pareja sentimental de 24 años.

La joven fue trasladada al Hospital Simón Bolívar para recibir atención médica, ya que tiene afectación en su rostro, brazos y espalda.

Caracol Radio habló con Alexandra Yamile, la madre de la adolescente, quien confirmó que la relación de los jóvenes llevaba 3 años.

“Tenían las discusiones normales de las parejas. A veces se dejaban de hablar una semana o dos días, pero esto nunca había pasado”, aseguró la madre.

Así mismo, confirmó los que serían los motivos por los cuales el joven habría agredido a su hija.

“Ella me cuenta que él la encerró en la habitación porque supuestamente ella lo había mandado a matar. Y le dijo que entonces ahora ella se iba a morir”, relató.

Por ahora, el joven que se lanzó de una de las ventanas de la vivienda para huir, está siendo buscado por las autoridades.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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