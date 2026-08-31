Cae banda que robaba productos de droguerías del norte de Bogotá: los revendían en la Plaza España

La Policía Metropolitana de Bogotá, tras conocer el hurto mediante atraco a una droguería en la localidad de Suba, donde varios delincuentes de nacionalidad venezolana, intimidaron con armas de fuego a los empleados y robaron cerca de mil productos dermocosméticos avaluados en 815 millones de pesos, desplegó una intervención en el sector de Plaza España luego de información ciudadana sobre la presencia de esta mercancía robada.

Gracias al trabajo articulado con diferentes entidades del Distrito, fueron intervenidos seis establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos dermatológicos, donde fueron encontrados varios de los productos hurtados.

Durante el procedimiento, cuatro personas fueron capturadas por el delito de receptación, quienes se desempeñaban como propietarios y administradores de estos establecimientos. En total, se logró recuperar 970 unidades de productos dermocosméticos.

La investigación continúa y ya fueron identificados los responsables de estos violentos robos que harían parte de una banda delincuencial dedicada a este delito en droguerías del norte de Bogotá.