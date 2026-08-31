Atacaron con explosivos y ráfagas de fusil un batallón del Ejército en Patía, Cauca

Fue atacado el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 29 ‘Camilo Torres Tenorio’, del Ejército Nacional, ubicado en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía, sur del Cauca. De acuerdo con información preliminar, los responsables serían integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

El ataque se habría ejecutado mediante un vehículo acondicionado con rampas artesanales para el lanzamiento de artefactos explosivos contra las instalaciones militares. De manera simultánea, hombres armados dispararon ráfagas de fusil desde sectores cercanos contra la unidad.

Habitantes de El Estrecho reportaron fuertes detonaciones y momentos de temor durante la acción armada. La situación se mantiene en desarrollo y, por el momento, no se ha establecido oficialmente si hay militares o civiles heridos.

El ataque ocurre en un punto estratégico del sur del Cauca, debido a que El Estrecho está ubicado sobre la vía Panamericana, corredor que comunica a Popayán con Pasto y por el que diariamente se movilizan vehículos de pasajeros y de carga hacia Nariño.

En esta zona tiene presencia la estructura Carlos Patiño, que durante los últimos meses ha sostenido una fuerte confrontación con la Fuerza Pública y ha utilizado drones y artefactos explosivos improvisados para atacar unidades militares en el sur del Cauca.

Tropas de la Brigada 29 adelantan la reacción y verifican las consecuencias del ataque, mientras se mantiene la alerta sobre la vía Panamericana y las poblaciones cercanas al lugar de los hechos.

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