Un explosivo cayó en inmediaciones de la Estación de Policía y el hospital de Caloto, Cauca

Caloto - Cauca

Un explosivo lanzado con un dron detonó eninmediaciones de la Estación de Policía y el Hospital Municipal de Caloto,Cauca. No se registraron personas heridas ni daños en la infraestructuraasistencial.

Los hechos se registraron en el perímetro urbanode esta localidad del norte del Cauca. Las autoridades activaron los protocolosde reacción para controlar la situación.

Los organismos judiciales iniciaron los actosurgentes para identificar y capturar a los responsables.

La Secretaría de Salud del Cauca confirmó que el HospitalMunicipal mantiene los servicios con normalidad, luego de que se descartaran afectacionesa pacientes y al personal asistencial.

Este hecho se suma a los recientes ataques condrones en El Tambo y Buenos Aires, Cauca, que dejaron un militar muerto, tresheridos y daños en infraestructura oficial.

Las acciones violentasfueron atribuidas a las estructuras de las disidencias de las Farc que delinquenen el Cauca, responsables de múltiples delitos.