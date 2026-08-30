Aumentó la actividad sísmica en el Volcán Puracé del Cauca, se registraron 58 temblores

Población de los municipios de Popayán, Totoró y Puracé confirmaron quepercibieron algunos de los sismos. Entre ellos los de magnitudes de 3,9,3,1 y 2,8.Crédito: SGC

Puracé - Cauca

Aumentó la actividad sísmica del volcán Puracé entre las 4:18 pm y las 8.20 pm del 29 de agosto.El Servicio Geológico Colombiano, SGC, señaló que se registraron 58 temblores, algunos fueron percibidos en las áreas de influencia del complejo volcánico.

Para la entidad, se trata de eventos tipo volcano – tectónicos asociados al fracturamiento de roca, localizados, en su mayoría, a 11 kilómetros al nororientedel volcán y a una profundidad de nueve kilómetros.

El SGC destacó en un boletín extraordinario que “de esta sismicidad se destaca el evento registrado a las 06:18 p. m., que alcanzó una magnitud de4,1 y fue localizado a 9,4 km de profundidad, en el sector del valle de San Rafael, a 11,1 km al nororiente del volcán Puracé”.

Población de los municipios de Popayán, Totoró y Puracé confirmaron que percibieron algunos de los sismos. Entre ellos los de magnitudes de 3,9,3,1 y 2,8.

Estas novedades se suman a las cinco emisiones de ceniza que tuvieron lugar enlas 24 horas entre las 02:00 pm del 28 de agosto y las 02:00 pm del 29 de agosto.

En el mismo periodo hubo reporte de caída de material volcánico en las veredas Alto Anambío, Cristales y Chiligló.

Las columnas no pudieron ser captadas por las cámaras de monitoreo por las condicione adversas del clima.

El SGC no detectó más cambios en los parámetros que son monitoreados del volcán que continúa en estado de alerta naranja desde el primero de agosto.