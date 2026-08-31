Organismos de socorro y alcaldía de Bello atienden una emergencia por movimiento en masa

Medellín

La Alcaldía de Bello y los organismos de socorro atienden una emergencia por movimiento en masa que ocurrió en las últimas horas en el sector Girasoles del barrio La Maruchenga, en el sur de ese municipio.

En este sector, la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, en articulación con el Cuerpo de Bomberos de Bello, está avanzando este lunes en la inspección técnica de las viviendas para verificar las condiciones de seguridad.

Viviendas y personas afectadas

Las autoridades indicaron que son dos viviendas afectadas de manera directa y otras seis contiguas que están siendo evaluadas para determinar las condiciones de riesgo.

En las próximas horas se espera que estas casas tengan las inspecciones y valoraciones necesarias para determinar las medidas correspondientes y evitar que sean habitadas si hay alguna situación de riesgo.

Por ahora son nueve personas afectadas, entre las que se encuentran tres menores de edad y un adulto mayor.

Atención por parte de la Alcaldía

Cristian Sánchez Marín, de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, explicó que la “central de emergencia del municipio de Bello recibió un reporte de un movimiento de tierra en la entrada al asentamiento Girasoles con el riesgo de seis viviendas debido a las fuertes precipitaciones que se presentaron desde la noche del sábado 29 de agosto hasta la madrugada del 30 de agosto”.

Este funcionario agregó que “en el sitio hizo presencia la Secretaría de Gestión del Riesgo con personal técnico y social, el cual fue solicitado por el Cuerpo de Bomberos, que iniciaron esa primera inspección. Al llegar al sitio, se presenta un movimiento de tierra, el cual obstruye parte de la vía principal al ingreso al asentamiento Girasoles. En la parte alta se presenta el riesgo de seis viviendas, por las cuales se genera la recomendación de una evacuación definitiva debido a las fallas estructurales que tienen las mismas”.

Se activaron los protocolos de atención.

Desde el momento en que ocurrió esta emergencia, la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Bello, con el Cuerpo de Bomberos, activaron los protocolos de respuesta para atender a las familias y evaluar el alcance de los daños.

Un equipo técnico especializado se desplazó hasta el lugar para adelantar la inspección y valoración estructural de las viviendas afectadas, las cuales requirieron la evacuación preventiva.

Medidas para salvaguardar a la comunidad

Como parte de las medidas y protocolo de atención, se están evaluando las viviendas contiguas al lugar donde ocurrió la emergencia, valoración que permitirá determinar si esos lugares representan algún tipo de riesgo para los habitantes o personas que circulan por el sector.

Durante la jornada de este lunes, se busca descartar riesgos adicionales para la comunidad, luego de este movimiento en masa y, de ser el caso, establecer las medidas preventivas correspondientes.

Desde la Alcaldía de Bello indicaron que habrá presencia permanente en este sector y acompaña a las familias afectadas durante la atención de la emergencia.

El gobierno local se comprometió en la atención, evaluación y verificación de esta emergencia, además de avanzar en el monitoreo de la situación, entregando información de manera oportuna a la comunidad afectada.