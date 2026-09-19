Ataque armado en Andes dejó un muerto y tres heridos

Andes, Antioquia

Un ataque armado registrado en el parque del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, dejó como saldo una persona muerta y otras tres heridas.

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados que se encontraban realizando labores de solicitud de antecedentes a ciudadanos en el sector escucharon varios disparos y, al verificar lo ocurrido, encontraron a varias personas lesionadas.

La víctima fatal fue identificada como Jhon Fredy Zapata Mosquera, quien presentaba heridas por arma de fuego en el rostro y el cuello. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el mismo hecho resultaron heridas otras tres personas. Se trata de Ramiro de Jesús Acosta, de 28 años, quien sufrió una lesión en una de sus piernas; José Leonardo Correa Muriel, de 84 años, con una herida superficial también en una pierna, y Jairo de Jesús Mejía Restrepo, de 75 años, quien presentó una lesión en el brazo derecho.

Investigación y búsqueda de los responsables

Tras el ataque armado, unidades de la Policía iniciaron la persecución de los presuntos responsables hasta la plazoleta Santa Rita, punto donde se produjo un intercambio de disparos entre los uniformados y los agresores.

Pese al operativo, los responsables lograron escapar hacia una zona rural del municipio, por lo que las autoridades desplegaron acciones para tratar de establecer su ubicación y captura.

Por el momento, se desconocen los móviles del ataque y las circunstancias que rodearon el homicidio son materia de investigación.