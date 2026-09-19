Un muerto y cuatro capturados dejó combate entre Ejército y Clan del Golfo en Bajo Cauca, Antioquia

Un muerto y cuatro capturados dejaron combates del Ejército contra el Clan del Golfo en El Bagre. Foto: Brigada 11.

El Bagre, Antioquia

Un integrante del Clan del Golfo fue abatido y tres hombres y una mujer fueron capturados durante combates con tropas del Ejército Nacional en zona rural de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Los enfrentamientos se registraron en la tarde del 18 de septiembre en la vereda Las Claritas, donde soldados del Batallón de Selva N.° 57 Julio Guillermo Jaramillo Berrío adelantaban una operación contra una comisión armada de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, perteneciente al Clan del Golfo.

La operación contó con apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 5 de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional.

Según detalló el Ejército, dos de los capturados resultaron heridos durante el enfrentamiento y recibieron atención inicial por parte de un enfermero de combate. Posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial de El Bagre.

Entre los heridos se encuentra alias ‘Isaías’ o ‘24’, señalado por inteligencia militar como presunto cabecilla armado y logístico de zona de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.

De acuerdo con las autoridades, este hombre tendría una trayectoria de aproximadamente 16 años dentro de la organización y sería responsable de coordinar acciones criminales en el Bajo Cauca antioqueño, entre ellas extorsiones, secuestros, homicidios selectivos, desplazamientos y constreñimientos contra la población.

Además, el Ejército lo señala de participar en la coordinación de enfrentamientos del Clan del Golfo contra estructuras del ELN y de las disidencias de las Farc en corredores que conectan El Bagre con el sur de Bolívar, en medio de disputas por el control de economías ilegales asociadas principalmente a la explotación ilícita de minerales.

Las autoridades indicaron que alias ‘Isaías’ también habría desempeñado diferentes cargos dentro del Clan del Golfo y actualmente tendría dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y extorsión agravada.

Otros detalles

Durante la operación militar fueron incautados dos fusiles, un revólver, más de 500 cartuchos de diferentes calibres, 14 proveedores, dos chalecos multipropósito, tres teléfonos celulares y dos millones de pesos en efectivo.

Los cuatro capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización.

El Ejército aseguró que la zona donde se desarrollaron los combates es considerada estratégica para la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y que la operación afectaría su capacidad armada y logística en el Bajo Cauca.