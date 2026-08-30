Investigan homicidio de menor LGBTIQ+ hallado con aparentes signos de tortura en el Cerro El Volador

Medellín

Las autoridades investigan el homicidio de Johan Alexis Naranjo Cuesta, de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda ubicada en el sector del Cerro El Volador, en Medellín.

De acuerdo con el reporte preliminar conocido por las autoridades, el adolescente fue encontrado con varias lesiones y aparentes signos de tortura en la tarde del 27 de agosto.

Según relató la madre del joven, halló a su hijo con una funda de almohada amarrada en la boca, por lo que fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde ingresó sin signos vitales.

Durante la inspección inicial se estableció que el joven presentaba laceraciones en el cuello, al parecer producidas por uñas, además de lesiones en el tobillo izquierdo y en uno de los dedos del pie derecho.

Apertura de investigación

Las circunstancias exactas de la muerte de Johan Alexis Naranjo deberán ser establecidas mediante los procedimientos forenses correspondientes en Medicina Legal.

Las autoridades indicaron que el menor hacía parte de la comunidad LGBTIQ+, motivo que se tendrá en cuenta en el desarrollo de las indagaciones para establecer si tiene relación con el hecho violento.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades, mientras buscan establecer los detalles del homicidio y los responsables.