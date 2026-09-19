De la Espriella ordenó trasladar a alias ‘Firu’: hacía transmisiones y videollamadas desde la cárcel

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este sábado 19 de septiembre al INPEC trasladar a otra cárcel a Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Firu’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

La decisión se conoció luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciara públicamente que, pese a permanecer privado de la libertad, alias ‘Firu’ estaría realizando transmisiones a través de TikTok y sosteniendo videollamadas con alias ‘Primo Gay’, reconocido cabecilla de las disidencias de las Farc.

Ante esta situación, el gobernador pidió al Gobierno Nacional implementar medidas que permitan bloquear la señal de telefonía celular en los establecimientos penitenciarios donde permanecen recluidos integrantes de estructuras criminales.

De La Espriella ordenó el traslado

Tras conocer la denuncia, el presidente De La Espriella a través de sus redes sociales dio una instrucción directa al director del Inpec para que alias ‘Firu’ sea trasladado a un establecimiento penitenciario con mayores controles de seguridad.

El mandatario pidió que el traslado se realice “en el término de la distancia” a una cárcel “en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz”. Además, ordenó que el recluso sea trasladado esposado y con el uniforme correspondiente.

“Ese forajido, no puede seguir haciendo lo que le da la gana. En este Gobierno, los criminales pagan como debe ser.¡Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales!“, señaló el presidente.