Aceptó cargos el quinto implicado en desaparición del ingeniero Andrés Camilo en Norte de Antioquia

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Un nuevo avance se registró en la investigación por la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida en abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el Norte de Antioquia.

En las últimas horas fue judicializado Juan Diego Echavarría Arango, alias “Se lo Juro”, señalado de integrar la estructura delincuencial El Mesa y de participar en el crimen cuando tenía 17 años.

Durante las audiencias concentradas, realizadas ante un juzgado de adolescentes en Medellín, el hombre de 22 años, aceptó los cargos por desaparición forzada agravada.

Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de la víctima señaló que de acuerdo con lo revelado dentro del proceso, el joven habría intervenido activamente en la planeación y ejecución de la desaparición de Peláez Yepes.

“Uno de ellos aceptó cargos y confesó las formas macabras de su crimen”, manifestó el abogado a través de su cuenta de X.

Andrés Camilo habría sido asesinado por no pagar una extorsión

La investigación de las autoridades ha relacionado el caso con presuntos integrantes de El Mesa. Una de las hipótesis apunta a que el ingeniero, contratista de Hidroituango, habría sido retenido en medio de una exigencia económica y posteriormente asesinado.

Las pesquisas también han señalado que Peláez habría sido llevado a una vivienda del municipio, donde presuntamente fue sometido a agresiones y torturas para posteriormente ser enterrado en una zona cercana al río San Andrés.

Sin embargo, se indicó que cuando las pesquisas comenzaron a acercarse al lugar donde estarían los restos, integrantes de la organización criminal los habrían removido y arrojado al río con el propósito de evitar que fueran encontrados, hechos que continúan siendo materia de investigación.

Con la judicialización de alias “Se lo Juro”, ya son cinco los presuntos integrantes de estructuras criminales vinculados por las autoridades con la desaparición de Andrés Camilo Peláez.

Por el hecho han sido capturados Weimar Alexander Castillo, alias “300”; Juan Fernando Tobón Correa, alias “El Paisa”; Willinton Ortiz, alias “Willy”; y Brayan Andrei Palacio Arango, alias “El Cabo”.