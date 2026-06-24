Un año después de la emergencia de Granizal, que dejó 27 muertos, avanza la recuperación del sector

Deslizamiento en la vereda Granizal de Bello, en limites con Medellín. Foto: Alcaldía de Bello

Medellín

Hoy miércoles, 24 de junio, se cumple un año de la tragedia ocurrida en la vereda Granizal del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, en la que perdieron la vida 27 personas.

En la atención de esta emergencia participaron cerca de 450 personas de los organismos de socorro como la Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos de la zona metropolitana y el Ejército, quienes durante dos semanas buscaron recuperar los cuerpos de los fallecidos.

Durante este desastre, más de 20 viviendas quedaron sepultadas por un deslizamiento y una avenida torrencial, afectando adicionalmente a 20 familias que vivían en los límites entre los barrios El Pinal de Medellín y el municipio de Bello.

Otras cifras de la emergencia

Además de los 27 fallecidos, posteriormente murió otra persona en centro asistencial; se rescataron 23 personas con vida, 17 animales murieron y 50 fueron rescatados con vida.

Por este desastre se atendieron 714 familias, se caracterizaron 2.494 personas y se detectó que 115 familias estaban ubicadas en zona roja, conformadas por 426 personas.

Para la atención inicial se dispuso de 5 alojamientos temporales, 2 centros de acopio para recepción de ayudas humanitarias y más de 1.300 kits humanitarios entregados entre kits de noche, aseo, cocina e infantiles.

Para evitar que esta emergencia se incrementara, se realizó una inspección ocular a 267 viviendas, 131 estructuras clasificadas para demolición o ubicadas en zona roja y 77 viviendas fueron incluidas dentro de las estructuras con orden de demolición o restricción definitiva.

Trabajo del gobierno local

Un año después de la emergencia, la administración local avanza en las ofertas de servicios, apoyos económicos a los damnificados, capacitaciones, articulado el esfuerzo con las comunidades, por medio de los líderes de la zona.

El trabajo se ha articulado con las dependencias como las secretarías de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana, Planeación, Movilidad, Salud, la Gerencia de Proyectos Especiales y el Inder Bello.

Beneficios a los afectados

Desde el pasado 24 de junio de 2025, se han otorgado 242 subsidios de arrendamiento a 43 familias, con una inversión de más de 212 millones de pesos.

Además, se hizo una modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bello, posibilitando la revisión de los usos del suelo y su posterior inclusión, esto para efectos de su legalización y anexarlo al territorio urbano.

También se han adelantado varias jornadas integrales de salud con vacunaciones, tamizajes, pruebas de laboratorio, educación sexual y salud oral.

En esa zona del municipio de Bello también ha tenido presencia el Programa de Salud Mental Sanamente con acciones de contención emocional, acompañamiento en duelo, fortalecimiento de la convivencia y acompañamiento a procesos de reubicación.

Para la atención de los niños y las familias, se han adelantado algunos talleres con la población infantil y juvenil, trabajos con la Escuela de Padres por medio de los agentes educativos, los agentes pedagógicos y los profesionales psicosociales.

Inversión en infraestructura

Desde el gobierno local de Bello destacaron la inversión cercana a los 500 millones de pesos para intervenir la Casa de Granizal, que era la antigua Casa de los Derechos, donde se congrega la comunidad y se ofrecen los programas de la alcaldía.

En materia de infraestructura, también se instaló un gimnasio al aire libre y se amobló un parque infantil, permitiendo que niños del sector cuenten con espacios óptimos y seguros para sus actividades de sano esparcimiento.

Con EPM se logró el avance en la solución de conexiones seguras que permita la entrega de agua para uso doméstico a las familias de la vereda Granizal; para ello se instaló una infraestructura de más de 1 kilómetro de tubería de 110 milímetros, la habilitación de tanques de recepción y la entrega de bidones para el almacenamiento.

Además, avanza un convenio con EPM para la instalación de más de 7.000 metros de redes conformadas por tuberías de polietileno de alta densidad con válvulas para controlar el flujo y la presión del líquido.

Allí también se instalaron seis puntos de abastecimiento del agua cruda captada, que permiten el acople de plantas de potabilización portátiles.