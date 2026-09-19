Fuerza pública tendrá medidas especiales para enfrentar estructuras criminales en Antioquia

Antioquia

Tras una reunión con la fuerza pública, la Gobernación de Antioquia anunció el inicio de medidas para fortalecer la seguridad en las zonas con afectaciones de las estrucutras armadas más críticas.

Las decisiones fueron abordadas durante una reunión entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, y comandantes operativos de las Fuerzas Militares del país.

El encuentro tuvo como propósito avanzar en la implementación de las propuestas presentadas esta semana por el gobernador Andrés Julián al Gobierno Nacional para enfrentar a las estructuras criminales que delinquen en diferentes subregiones del departamento.

“Estas son decisiones sumamente importantes que le van a permitir a Antioquia ganar mucha seguridad y que ahora sí los grupos armados ilegales que delinquen en el departamento van a tener una fuerza pública persiguiéndolos y sometiéndolos a la justicia o, como dice nuestro presidente, dándoles de baja si es necesario”, explicó el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán.

Nuevas acciones de seguridad en el departamento

Uno de los principales acuerdos fue la implementación de los denominados centros de fusión, una estrategia que busca articular capacidades de inteligencia, Policía Judicial, Fiscalía y grupos operativos para identificar, perseguir y judicializar a integrantes de organizaciones responsables de delitos como extorsiones, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios.

De manera paralela, la Policía Nacional comenzará a evaluar las condiciones operativas para reforzar de forma permanente su presencia en algunos puntos considerados estratégicos por las autoridades.

Entre los lugares priorizados se encuentran El Charcón de Liberia, en Anorí; Travesías, en Briceño; y Puerto López, en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

Según la Gobernación, en estos sectores se estudiará la posibilidad de instalar estaciones o subestaciones de Policía, bases de patrullaje o puntos de relevo que permitan reducir los tiempos de reacción y mantener una presencia institucional más constante.

Las nuevas medidas estarán enfocadas especialmente en territorios donde las comunidades han resultado afectadas por la presencia y confrontación de grupos armados ilegales.