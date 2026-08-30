Más de 9.000 artículos para celulares fueron aprehendidos por contrabando en Antioquia

Antioquia

Un total de 9.349 artículos para teléfonos celulares, avaluados en más de 555 millones de pesos, fueron aprehendidos por la Policía Nacional durante un operativo de control realizado en las vías de Antioquia.

El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, a través de la División de Control Operativo Medellín, en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Detalles del operativo

Durante la inspección a un camión que se movilizaba por el corredor vial Santuario–Antioquia, las autoridades encontraron 4.349 pantallas tipo display y 5.000 estuches protectores para equipos terminales móviles.

Según informó la Policía, al momento de la verificación el responsable de la mercancía no presentó la documentación necesaria para acreditar su legal ingreso al territorio aduanero nacional, razón por la cual los elementos fueron aprehendidos.

La mercancía fue avaluada en $555.966.351 y, de acuerdo con las autoridades, el operativo representa un golpe a las economías ilegales relacionadas con el contrabando y la comercialización irregular de productos en el marco de la Estrategia Nacional para la Protección de la Economía Legal y el fortalecimiento del comercio formal.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos relacionados con el contrabando a través de la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 o el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co.