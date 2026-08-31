Nadia Beller niega vínculos entre Fernando Cerimedo y la campaña a la presidencia colombiana

El consultor político argentino Fernando Cerimedo, conocido por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y por sus vínculos con sectores políticos de derecha en Argentina y Bolivia, enfrenta una nueva acusación en Bolivia por presunto enriquecimiento ilícito, mientras permanece detenido preventivamente por el supuesto intento de feminicidio de su expareja, la abogada y analista política, Nadie Beller.

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La investigación por enriquecimiento ilícito fue abierta de oficio horas después de la detención de Cerimedo tras el ataque sufrido por Beller el pasado 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. La Fiscalía sostiene que el consultor habría contratado a personas armadas para atentar contra su expareja, quien sobrevivió a varios disparos. Por este caso, Cerimedo fue enviado a prisión preventiva durante 180 días e imputado por feminicidio en grado de tentativa.

La defensa del argentino cuestiona el nuevo proceso. Uno de sus abogados aseguró que durante la declaración los fiscales no le preguntaron por el origen del dinero que estaría relacionado con la investigación por enriquecimiento ilícito, sino por su relación con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. El jurista calificó el proceso como un “intento de golpe de Estado institucionalizado y organizado” por la Fiscalía Departamental de La Paz.

Precisamente, los vínculos entre Cerimedo y Paz han cobrado relevancia desde su detención. Beller ha sostenido que el argentino mantuvo una relación cercana con el mandatario y que incluso habría tenido una oficina en la Casa de Gobierno. Paz reconoce que Cerimedo colaboró en su campaña para la segunda vuelta presidencial de 2025 y que posteriormente participó en algunos asuntos de comunicación, pero niega que haya sido asesor oficial. El consultor también fue vinculado a una investigación en Brasil relacionada con el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y es fundador del portal La Derecha Diario, creado en 2021.

En ese sentido, en 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Nadia Beller abogada y analista política boliviana, quien el pasado 17 de agosto sobrevivió a un atentado en Santa Cruz de la Sierra, donde recibió tres impactos de bala. Tras el ataque, señaló a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, como presunto responsable intelectual.

Sobre su recuperación:

“Gracias a Dios, estoy francamente cada día mejor. El dolor que más me aqueja es el del brazo, el de la fractura. Sin embargo, el médico me dice que va muy bien, que más o menos es un proceso de un mes y medio. Tengo que continuar con los medicamentos, la fisioterapia. Por lo demás, los otros puntos ya me los retiraron. Tengo solamente dos impactos de bala todavía con grapas que han de retirármelas en unos 10 días más”, comentó Nadia Beller.

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¿Cuáles serían las razones del atentado?

“Nosotros teníamos un noviazgo bastante tóxico. Por un lado, él me había mentido mucho, me había engañado bastante. Por otro lado, él me decía que yo nunca lo iba a poder dejar. Era una relación de mucha manipulación, de mucho victimismo. Él ya tuvo un episodio de violencia conmigo porque le reclamé una infidelidad y me golpeó en aquella oportunidad”.

Nadie Baller comentó que como feminista ella no podía dejar pasar la denuncia, incluso llegaron a un acuerdo para que solo fuera una querella, pero él no quería. “Yo estaba decidida a poner esta denuncia en cualquier momento y él sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, él decidió vengarse de mi antes de enfrentar las consecuencias de sus actos”.

Por otro lado, comentó que los sicarios se querían llevar el celular porque sabían que ella tenía mucha información que él le contaba de irregularidades en el Gobierno, que él asesoraba al presidente Rodrigo Paz.

Cercanía con Colombia:

Sobre la posible cercanía de Fernando Cerimedo con la campaña de Abelardo de la Espriella, Nadie Baller indicó que, “yo supe que hicieron ofrecimientos al candidato que ganó ahora la elección. Le pedían sumas de dinero, estuvieron en negociaciones, en reuniones. Sin embargo, yo tengo un chat que acredita de que no llegaron a concretar nada. Y al menos Fernando, no sé el resto de su equipo, pero por lo menos Fernando no trabajó en esa campaña”.

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