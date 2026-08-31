Financial Times destaca al río Magdalena como una nueva ruta para descubrir la riqueza de Colombia

Durante décadas, señala el medio, gran parte del Magdalena estuvo prácticamente fuera del alcance de los turistas debido a factores como la violencia, la presencia de grupos armados y las dificultades para navegar sus aguas. Ahora, la llegada de una compañía de cruceros busca volver a abrir este corredor al turismo internacional.

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Un recorrido por “el río más grande de Colombia”

El periodista Ruaridh Nicoll realizó la travesía a bordo del AmaMelodia, un crucero de 32 cabinas operado por la compañía AmaWaterways, que comenzó a navegar esta ruta turística por Colombia.

El recorrido comienza en Cartagena, atraviesa el Canal del Dique y posteriormente llega al río Magdalena, avanzando entre humedales, pueblos pesqueros y poblaciones históricas hasta terminar en Barranquilla.

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En su crónica, Financial Times describe un paisaje marcado por la presencia de garzas, monos aulladores, pescadores y una amplia variedad de vegetación tropical. También resalta que recorrer el Magdalena permite acercarse a las historias de figuras como Gabriel García Márquez, Simón Bolívar y el naturalista Alexander von Humboldt, cuyas vidas y obras estuvieron relacionadas con el río y sus poblaciones.

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Mompox, Palenque y las comunidades del Magdalena

Entre las paradas está San Basilio de Palenque, donde los visitantes conocen la historia de la comunidad fundada por Benkos Biohó y algunas de las tradiciones afrocolombianas que permanecen en el territorio. La travesía continúa por lugares como Calamar y Santa Cruz de Mompox, ciudad que ocupa buena parte de la crónica por su arquitectura colonial, su historia y sus vínculos con Bolívar y García Márquez.

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Una ruta que busca abrir el Magdalena al mundo

El Financial Times recuerda que a comienzos del siglo XX los barcos de pasajeros navegaban regularmente por el Magdalena, pero esa actividad fue desapareciendo. La sedimentación del río y posteriormente los problemas de seguridad derivados del conflicto colombiano dificultaron durante décadas el desarrollo de proyectos turísticos de este tipo.

AmaWaterways retomó esta posibilidad con los barcos AmaMelodia y AmaMagdalena y espera, en el futuro, llevar sus recorridos más hacia el interior del país. No obstante, la seguridad sigue siendo uno de los factores que determinarán hasta dónde podrá ampliarse la ruta.

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