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31 ago 2026 Actualizado 14:23

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Internacional

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Ceuta

Las tensiones entre España e Israel se han intensificado en los últimos años por las críticas del Gobierno de Sánchez a las operaciones israelíes en Gaza y Líbano, así como por su rechazo a la guerra con Irán

NAVALUENGA, AVILA, CASTILE AND L, SPAIN - JULY 30. Imagen tomada de Getty Imagenes ( Crédito: Europa Press News / Colaborador)

NAVALUENGA, AVILA, CASTILE AND L, SPAIN - JULY 30. Imagen tomada de Getty Imagenes ( Crédito: Europa Press News / Colaborador) / Europa Press News

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Israel acusó este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de mentir “descaradamente” después de que el dirigente socialista afirmara que la desinformación en redes sociales asociadas a Rusia e Israel fomentó una oleada de migrantes hacia Ceuta.

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“En su entrevista de hoy con la Cadena SER, [Sánchez] volvió a mentir, acusando descaradamente a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos en Ceuta. Esto es una mentira descarada. Continuar propagando mentiras difamatorias no servirá para desviar la atención del vergonzoso fracaso de Sánchez a la hora de manejar los asuntos de su país”, declaró el canciller israelí, Gideon Saar, en X.

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En la entrevista, el jefe del gobierno español había declarado que “después del 30 y el 31 de julio, hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla”.

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