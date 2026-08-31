Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Ceuta
Las tensiones entre España e Israel se han intensificado en los últimos años por las críticas del Gobierno de Sánchez a las operaciones israelíes en Gaza y Líbano, así como por su rechazo a la guerra con Irán
Israel acusó este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de mentir “descaradamente” después de que el dirigente socialista afirmara que la desinformación en redes sociales asociadas a Rusia e Israel fomentó una oleada de migrantes hacia Ceuta.
Le puede interesar: “La que realmente gana con el acuerdo con Estados Unidos es la presidenta, Delcy Rodríguez”: experto
“En su entrevista de hoy con la Cadena SER, [Sánchez] volvió a mentir, acusando descaradamente a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos en Ceuta. Esto es una mentira descarada. Continuar propagando mentiras difamatorias no servirá para desviar la atención del vergonzoso fracaso de Sánchez a la hora de manejar los asuntos de su país”, declaró el canciller israelí, Gideon Saar, en X.
Más información: Futbolista del Vasco da Gama es investigado en Brasil en operación contra tráfico de drogas y armas
En la entrevista, el jefe del gobierno español había declarado que “después del 30 y el 31 de julio, hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla”.
Escuche EN VIVO Caracol Radio
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio