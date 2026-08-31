Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Ceuta

Israel acusó este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de mentir “descaradamente” después de que el dirigente socialista afirmara que la desinformación en redes sociales asociadas a Rusia e Israel fomentó una oleada de migrantes hacia Ceuta.

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“En su entrevista de hoy con la Cadena SER, [Sánchez] volvió a mentir, acusando descaradamente a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos en Ceuta. Esto es una mentira descarada. Continuar propagando mentiras difamatorias no servirá para desviar la atención del vergonzoso fracaso de Sánchez a la hora de manejar los asuntos de su país”, declaró el canciller israelí, Gideon Saar, en X.

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En la entrevista, el jefe del gobierno español había declarado que “después del 30 y el 31 de julio, hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla”.

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