La ultraderecha, a un paso de gobernar un estado de Alemania

El próximo domingo, 6 de septiembre, 1,7 millones de electores en Sajonia-Anhalt o Alta Sajonia —un Land del este de Alemania— están llamados a las urnas. No es una elección regional más. Según el promedio de las últimas encuestas publicadas en Alemania, entre ellas la del instituto Pollytix, Alternativa para Alemania, AfD, podría alcanzar el 43% de los votos, frente a un 23% de la Unión Demócrata Cristiana, CDU, del canciller Friedrich Merz. Le seguirían La Izquierda con 13%, el Partido Socialdemócrata con 7% y Los Verdes con 5%.

Si esos números se confirman, la AfD podría gobernar en solitario un estado federado alemán por primera vez en la historia de la República Federal. Sería, además, la primera vez que lo hace un partido clasificado formalmente por la autoridad de protección de la Constitución como una organización “gesichert rechtsextremistisch”, es decir, de extremismo de derecha comprobado. El AfD está atravesado por una ideología que califican de racista y que buscaría transformar el actual sistema democrático parlamentario.

Ulrich Siegmund es el nombre del candidato principal de AfD en esta elección. Tiene 35 años y en febrero de 2024, el propio parlamento regional votó para destituirlo de la presidencia de la comisión de asuntos sociales, a raíz de su participación en una reunión de ultraderecha realizada en Potsdam en noviembre de 2023.

El programa de gobierno de Siegmund plantea el fin de lo que denomina “propaganda de bienvenida” hacia los extranjeros, una ofensiva de deportaciones y “remigración”, el reemplazo de la escolarización obligatoria por lo que llaman una “obligación educativa”, la reducción de la radiodifusión pública a un servicio mínimo sin opiniones, la fusión de varios ministerios y la eliminación de agencias estatales. Pero hay un hecho aún más delicado: la seguridad.

En Alemania, la seguridad interior es competencia de cada Land. Eso significa que un ministro del Interior de AfD tendría, en principio, autoridad sobre la propia oficina regional del Verfassungsschutz, con capacidad de remover a su jefe. Por eso en Berlín ya se discuten mecanismos para limitar el intercambio de información sensible con un eventual gobierno de AfD en Magdeburgo.

El propio canciller Merz ha planteado la preocupación del bloque conservador alemán, advirtiendo que AfD cuestiona las decisiones fundamentales de la República Federal vigentes desde 1949.

Sajonia-Anhalt abre así un ciclo de tres elecciones regionales que Alemania vivirá este mes de septiembre: después de este domingo, Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental votarán el día 20. Lo que ocurra este fin de semana en Magdeburgo funcionará, según coinciden los análisis alemanes, como primer termómetro real de si el cordón sanitario contra la ultraderecha resiste o empieza a ceder.

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