El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez señala al Rey por no haber visitado Ceuta durante

El presidente del gobierno español, Pedro Sanchez está siendo señalado por su inacción en la actual crisis migratoria, humanitaria y social que vive la ciudad autónoma de Ceuta, desde que hace un mes se produjo la entrada masiva de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos y de los cuales hoy todavía quedan unos 5000 deambulando por la ciudad.

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En una entrevista hoy en los micrófonos de La Cadena Ser, en el programa Hoy por Hoy dirigido por Aimar Bretos, el presidente Pedro Sánchez se ha jactado de ser el líder del Ejecutivo en democracia que más ha visitado tanto Ceuta como Melilla y se ha comparado con el Monarca al no haber visitado nunca estos enclaves españoles en África desde su llegada al trono, que tuvo lugar hace 12 años y no 20, como aseguró Sánchez en la entrevista. «Llevo ocho años gobernando. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta? No ha ido ninguna vez, ni con administraciones del PP ni del PSOE».

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Es importante señalar que la visita o no del Rey a ambas ciudades depende de la Moncloa y no de la Casa del Rey. En ese sentido, el secretario general del PSOE ha admitido que el viaje tendrá lugar cuando se den las «circunstancias» adecuadas para tal. «Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero cuando se den las condiciones para ello. Pero esa visita se hará», ha zanjado.

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