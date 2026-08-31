Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 ago 2026 Actualizado 17:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Acuerdo petrolero a 25 años podría generar más de USD 200.000 millones al fisco venezolano: experto

Reinaldo Quintero, ingeniero y experto venezolano en el sector energético, defendió la capacidad operativa de Venezuela y destaca la participación de grandes multinacionales en el sector.

Acuerdo petrolero a 25 años podría generar más de USD 200.000 millones al fisco venezolano: experto

Acuerdo petrolero a 25 años podría generar más de USD 200.000 millones al fisco venezolano: experto

00:00:0011:30
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Reinaldo Quintero, ingeniero y presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, defendió la viabilidad del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir