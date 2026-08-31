Acuerdo petrolero a 25 años podría generar más de USD 200.000 millones al fisco venezolano: experto
Reinaldo Quintero, ingeniero y experto venezolano en el sector energético, defendió la capacidad operativa de Venezuela y destaca la participación de grandes multinacionales en el sector.
Acuerdo petrolero a 25 años podría generar más de USD 200.000 millones al fisco venezolano: experto
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Reinaldo Quintero, ingeniero y presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, defendió la viabilidad del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...