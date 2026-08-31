MinDefensa confirmó que tres menores murieron en ataque en Guaviare y rechazó reclutamiento forzado

Durante un operativo llevado a cabo por la Fuerza Pública el pasado 27 de agosto contra tres zonas campamentarias de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, dirigida por alias ‘Cotiz’, de la facción de alias ‘Calarcá’, en inmediaciones del río Inírida, en el municipio de El Retorno, Guaviare, murieron tres menores de edad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, tres de los 10 combatientes muertos pertenecientes a las disidencias de las FARC eran menores de edad: dos tenían 15 años y uno, 16 años.

En el comunicado el ministerio señaló que el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, responsabilizó a los grupos armados organizados narcoterroristas por estas prácticas y recordó que el reclutamiento forzado está contemplado como delito en la legislación colombiana.

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Operación dejó 10 integrantes muertos

Como resultado de la operación militar, fueron neutralizados 10 integrantes de la estructura armada, todos ellos combatientes.

Además, las autoridades capturaron a una persona más y recuperaron a un menor de edad que se encontraba en función continua de combate, a quien, según la entidad, le fueron restablecidos sus derechos.

En el lugar donde se produjo el bombardeo también fue incautado un importante arsenal. El balance entregado por el Ministerio de Defensa incluyó:

19 fusiles.

7 ametralladoras.

15 armas cortas.

Un mortero de 60 milímetros.

22 granadas para mortero.

8 granadas de 40 milímetros.

174 proveedores.

184 minas antipersonales.

20 granadas para dron.

Más de 29.000 municiones.

Gobierno prepara medidas contra el reclutamiento de menores

Por su parte, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa adelantan una mesa de trabajo para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores por estructuras narcoterroristas.

Para este propósito serán convocadas la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes, con el fin de establecer una ruta integral que permita fortalecer la protección de los menores y la persecución de quienes los reclutan, utilizan o instrumentalizan para cometer delitos.

La estrategia también contempla estudiar posibles ajustes penales, el agravamiento de sanciones y el fortalecimiento de la persecución contra las cadenas de mando y las redes de captación.

MinDefensa asegura que operación cumplió estándares legales

Frente al desarrollo del ataque aéreo, el Ministerio de Defensa aseguró que la operación se realizó teniendo en cuenta los estándares legales establecidos para este tipo de acciones durante las etapas de planeamiento y ejecución.