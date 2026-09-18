Presidente Abelardo de la Espriella envía ultimátum a cabecillas que delinquen en Bolívar

Desde Cartagena, el presidente Abelardo de la Espriella dio un ultimátum a los principales cabecillas de grupos delincuenciales que desarrollan sus ilícitos en el departamento de Bolívar.

El mensaje específico del mandatario fue para ‘Omar’ o ‘Casinga’ y ‘Fransisco’ del ELN; alias ‘Gonzalo’ de la Segunda Marquetalia, alias ‘Jhon Mechas’ del Estado Mayor de Bloques, alias ‘Piolín’ y ‘Jefferson’ del Clan del Golfo. “O se entregan o los doy de baja”, aseguró.

Así mismo, al término de un consejo de seguridad con 46 alcaldes de Bolívar, el Jefe del Gobierno Nacional, confirmó que la Dirección General Marítima (DIMAR) tendrá su sede principal en Cartagena, según él, porque no es posible que esa dependencia tenga lugar en un territorio donde no hay mar.

Entre otros compromisos importantes tras el encuentro, el presidente destacó que el Canal del Dique tendrá un primer paquete de obras por 200 mil millones de pesos, y qué más de 87 mil millones serán destinados al proyecto del Gran Malecón del Mar.

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