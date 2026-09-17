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17 sep 2026 Actualizado 14:27

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Uso de drones para atentar contra la fuerza pública preocupa a las autoridades: ¿cómo contenerlos?

Camilo Mendoza, mayor retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, se refirió en 6AM W a la preocupación por los ataques con drones perpetrados por grupos armados ilegales, los cuales han aumentado 146% en 5 meses.

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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