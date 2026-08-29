El coronel (r) Juan Carlos Figueroa reconoció 38 falsos positivos y pidió perdón a las víctimas
Ante la JEP, también se reconoció su responsabilidad por 24 hechos ocurridos durante su comandancia en el Batallón La Popa.
Durante una audiencia de carácter restaurativo, que se extendió por dos días, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, reconoció a su responsabilidad por 24 hechos ocurridos durante el periodo en el que estuvo al frente de esa unidad militar.
Figueroa Suárez reconoció que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate, además, admitió su responsabilidad en hechos que dejaron 13 víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura, según lo expuesto durante la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Durante el encuentro, las víctimas reclamaron verdad, dignificación y esclarecimiento de las responsabilidades detrás de estos crímenes, también pidieron información que permita avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas y esclarecer la posible relación del Batallón ‘La Popa’ con grupos paramilitares.
Como resultado de la audiencia, las víctimas y el compareciente alcanzaron un acuerdo restaurativo que contempla, entre otras medidas, la entrega de medallas y diarios operacionales, actos públicos para dignificar el buen nombre de las víctimas, aportes a la búsqueda de desaparecidos, encuentros para el esclarecimiento de la verdad y acciones de memoria y reparación.