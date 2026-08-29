El coronel (r) Juan Carlos Figueroa reconoció 38 falsos positivos y pidió perdón a las víctimas

Durante una audiencia de carácter restaurativo, que se extendió por dos días, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, reconoció a su responsabilidad por 24 hechos ocurridos durante el periodo en el que estuvo al frente de esa unidad militar.

Figueroa Suárez reconoció que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate, además, admitió su responsabilidad en hechos que dejaron 13 víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura, según lo expuesto durante la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante el encuentro, las víctimas reclamaron verdad, dignificación y esclarecimiento de las responsabilidades detrás de estos crímenes, también pidieron información que permita avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas y esclarecer la posible relación del Batallón ‘La Popa’ con grupos paramilitares.

Como resultado de la audiencia, las víctimas y el compareciente alcanzaron un acuerdo restaurativo que contempla, entre otras medidas, la entrega de medallas y diarios operacionales, actos públicos para dignificar el buen nombre de las víctimas, aportes a la búsqueda de desaparecidos, encuentros para el esclarecimiento de la verdad y acciones de memoria y reparación.