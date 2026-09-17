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17 sep 2026 Actualizado 20:25

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Orden Público

De la Espriella reiteró que no habrá canje ni acuerdo con ELN tras secuestro de policías

El grupo armado secuestró al mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Monroy y Edinson Yesid Medina, integrantes de la DIJÍN.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / NurPhoto

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El presidente Abelardo De La Espriella reiteró en que “NO” habrá canje, ni acuerdo con el ELN ante el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González, y los patrulleros Erika Monroy y Edinson Yesid Medina, integrantes de la DIJIN. Además, de la ciudadana Angi Jácome.

“Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, ratificó.

Reiteró en que la Fuerza Pública tiene desde el pasado 17 de agosto, la orden de encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro: “Emplearemos toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley”.

Advertencia al ELN

Tras dejar en firme su decisión, el presidente De La Espriella le lanzó una advertencia al ELN: “cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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