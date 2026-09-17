De la Espriella reiteró que no habrá canje ni acuerdo con ELN tras secuestro de policías
El grupo armado secuestró al mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Monroy y Edinson Yesid Medina, integrantes de la DIJÍN.
El presidente Abelardo De La Espriella reiteró en que “NO” habrá canje, ni acuerdo con el ELN ante el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González, y los patrulleros Erika Monroy y Edinson Yesid Medina, integrantes de la DIJIN. Además, de la ciudadana Angi Jácome.
“Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, ratificó.
Reiteró en que la Fuerza Pública tiene desde el pasado 17 de agosto, la orden de encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro: “Emplearemos toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley”.
Advertencia al ELN
Tras dejar en firme su decisión, el presidente De La Espriella le lanzó una advertencia al ELN: “cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...