Más de USD 2.000 millones en negocios y 60.000 visitantes de 60 países logró Expocamacol 2026

Medellín

Expocamacol logró cifras históricas en negociaciones, visitantes y estrategias durante la versión del presente año.

Las negociaciones iniciadas en Expocamacol avanzarán durante los próximos meses, ampliando el impacto comercial generado por el relacionamiento entre compradores y expositores y el potencial de nuevos negocios para la industria.

Cifras económicas

Según el balance que entregan desde la Cámara Colombiana de la Construcción, durante la reciente feria se lograron cifras equivalentes a más de $6,4 billones de pesos, debido a que las negociaciones superaron los USD 2 mil millones.

Esas transacciones que se cerraron durante los cuatro días de feria se suman a las oportunidades comerciales que se proyectan materializar durante los próximos meses, gracias al relacionamiento que se logró durante el evento.

Fueron más de 90 mil contactos comerciales registrados, generando nuevas alianzas estratégicas.

Visitantes

El balance también es positivo por el número de visitantes, que alcanzó la cifra histórica de 60.113 personas provenientes de 60 países.

Se suman a los visitantes los expositores de 502 empresas en 27 mil metros cuadrados de exhibición.

Los países con mayor participación fueron República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Perú, México, Panamá, Brasil y Puerto Rico.

Banco para la reconstrucción de Colombia

La versión del presente año de Expocamacol estuvo marcada por el reto que tiene el país para la recuperación y reconstrucción luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y que afectó principalmente a zonas del Eje Cafetero y el Chocó.

De esta manera, este espacio ferial se convirtió en el “banco de materiales, maquinaria, equipos, tecnología y servicios profesionales que va a requerir el país para su reconstrucción”, indicaron desde Camacol Antioquia.

Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, destacó el balance y el propósito de esta edición: “Cerramos esta edición con la certeza de que nuestra cadena de valor está más sólida y unida que nunca. Los resultados que hemos alcanzado representan la disponibilidad de soluciones, maquinaria y conocimiento que Colombia necesita hoy para su reconstrucción. Fue una feria donde la resiliencia y la visión de futuro se encontraron”.

Derrama económica

Según las cifras estimadas por la Alcaldía de Medellín y la organización de Expocamacol, son más de USD 20 millones de derrama económica; esto incluye lo que dejan los servicios de alojamiento, transporte, alimentación, compras y otros gastos de visitantes y expositores.

Además, se generaron más de 7.000 empleos asociados a la organización y operación de la feria.

Alcaldía de Medellín como aliado

Para la Alcaldía de Medellín, uno de los principales aliados de esta feria, eventos como Expocamacol 2026 fortalecen el posicionamiento como ciudad de negocios y generan nuevas oportunidades de inversión, acceso a mercados y conexión empresarial.

Este tipo de espacios también dinamiza un sector estratégico para el desarrollo económico de la ciudad y el país, como es el de la construcción.

Aliados estratégicos

La Cámara Colombiana de la Construcción agradeció el respaldo de las marcas expositoras, aliados estratégicos, ProColombia, la Alcaldía de Medellín, el Clúster de Hábitat Sostenible, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los profesionales que hicieron posible este evento.