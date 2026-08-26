Expocamacol 2026 abre sus puertas en Plaza Mayor con 500 empresas de 16 países

Medellín

Plaza Mayor recibe hasta el 29 de agosto a Expocamacol 2026, la feria que reúne a más de 53.000 visitantes profesionales de 50 países. El encuentro ratifica a Medellín como epicentro de la construcción, arquitectura y diseño en Latinoamérica, proyectando una derrama económica para la ciudad de 15,3 millones de dólares.

Durante la apertura, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez destacó el rol decisivo de la industria tras el reciente sismo en el país. El mandatario enfatizó que el sector será clave en las labores de reconstrucción y recordó que Medellín mantiene el envío de ingenieros, bomberos y equipos técnicos para acompañar a las familias de las zonas afectadas.

El evento cuenta con más de 500 empresas expositoras de 16 países, incluyendo emprendedores e insumos locales respaldados por la Alcaldía. La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, resaltó que la construcción aporta más del 5 % al PIB distrital y sostiene más de 162.000 empleos directos e indirectos en la región.

Ruedas de negocios y dinamismo empresarial

En alianza con ProColombia y la Cámara de Comercio de Medellín, la feria acoge una Rueda de Negocios Nacional e Internacional. El espacio reúne a 150 compradores con el objetivo de superar las 2.000 citas comerciales, impulsando la exportación de materiales colombianos hacia mercados de Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica.

Más información Camacol Antioquia pide información clara y confiable para apoyar la etapa de análisis estructural

El dinamismo del sector responde a una sólida estructura productiva que abarca 6.910 empresas en la ciudad. Datos recientes del trimestre abril - junio de 2026 reflejan una fuerte tracción laboral, registrando 162.446 personas ocupadas en el área metropolitana, lo que representa un crecimiento de 21.698 nuevos empleos frente al año anterior.

La agenda de la feria incluye 200 espacios académicos y demostraciones técnicas centrados en sostenibilidad, transformación digital e inteligencia artificial. Asimismo, entidades como el Isvimed presentan sus estrategias de vivienda y hábitat, consolidando un espacio de actualización profesional y desarrollo urbano.