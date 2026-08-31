Lo último del volcán Puracé, ¿Qué ha reportado el Servicio Geológico? Así es el ‘enjambre sísmico’

La Serranía de los Coconucos es una cadena volcánica ubicada en el Parque Nacional Natural Puracé, entre los departamentos del Cauca y Huila. La cual se encuentra conformada por 12 volcanes a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm).

El más conocido es el volcán Puracé quien está activo y se encuentra bajo vigilancia del Servicio Geológico Colombiano (SGC), luego de que durante el fin de semana se registrara un incremento en la actividad sísmica en el área de influencia del volcán.

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¿Qué es un enjambre sísmico?

Un enjambre sísmico es una secuencia de varios sismos que se concentran en una zona determinada durante un periodo relativamente corto. A diferencia de una secuencia convencional de réplicas, en un enjambre no necesariamente existe tras un terremoto identificado al que le sigan movimientos de menor magnitud.

En el caso del Puracé, el término se utiliza para describir la concentración de eventos sísmicos registrada en el área de influencia del volcán. La actividad reportada por el SGC está relacionada con el fracturamiento de roca, uno de los fenómenos que se monitorean para conocer cómo evoluciona la actividad volcánica.

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Volcán Puracé

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, entre el 29 y el 30 de agosto de 2026 se presentó un enjambre de sismos asociados al fracturamiento de roca, situación que llevó a mantener el estado de alerta naranja para el volcán Puracé.

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Servicio Geológico Colombiano

El SGC señaló que desde las horas de la tarde del 29 de agosto se observó un incremento de la actividad sísmica relacionada con el fracturamiento de roca en el área de influencia del Puracé. Por esta razón, la entidad mantiene el monitoreo permanente de la actividad del sistema volcánico.

La entidad también ha reiterado que el comportamiento del volcán debe ser seguido de manera permanente, debido a que los cambios en la actividad sísmica hacen parte de los parámetros utilizados para evaluar la evolución de un sistema volcánico.

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¿Qué significa la alerta naranja?

El Puracé se encuentra en alerta naranja, un nivel que implica una vigilancia especial debido a cambios importantes en la actividad del volcán. El cambio a este nivel se produjo el 1 de agosto de 2026.

Sin embargo, el incremento de los sismos registrado durante este fin de semana no cambia el estado del volcán. El monitoreo del SGC busca precisamente identificar cambios en diferentes parámetros para establecer cómo evoluciona la actividad del volcán. De hecho, reportes recientes sobre el boletín del SGC señalan que el aumento de la actividad sísmica no implicó un cambio inmediato de la alerta naranja.

Por ahora, el llamado de las autoridades es a mantenerse atentos a la información oficial y evitar difundir versiones no verificadas sobre la actividad del Puracé.

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