Alejandro Toro cuenta desde Rusia, cómo se vivió el ataque de Ucrania con drones en Moscú / Anadolu

En Rusia se llevaban a cabo desde el viernes las elecciones legislativas con las que se renueva la Duma, el Parlamento Ruso equivalente a la Cámara de Representantes en Colombia. En medio de la tercera y última jornada de las elecciones que buscaban poder reforzar el control del Kremlin tras cuatro años y medio de guerra en Ucrania, Moscú fue impactada con drones provenientes de ese país.

Se trata del mayor ataque contra la capital rusa desde el inicio de la guerra con Ucrania.

En contexto: Rusia inicia una jornada electoral de tres días en medio de ataques ucranianos

El congresista colombiano Alejandro Toro se encontraba en Moscú acompañando las elecciones legislativas cuando se produjo el ataque.

“Fue en la madrugada; escuchamos las explosiones en una refinería en las afueras de la ciudad”, contó Toro.

Según el alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, el ataque “fue planificado con el objetivo de perturbar las elecciones” y agregó que varios drones alcanzaron la refinería de petróleo y uno impactó un edificio residencial.

Lea también: El Congreso de EE.UU. aprueba una ley de sanciones contra Rusia e Irán

Las autoridades rusas confirmaron que se interceptaron más de 1.600 drones desde el sábado, 450 de ellos dirigidos hacia la capital. La ofensiva dejó tres personas muertas, cerca de 20 heridas y la evacuación de aproximadamente 400 habitantes del edificio residencial afectado.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, confirmó que nueve personas, de las cuales tres son niños, murieron el sábado debido a ataques previos en las regiones de Kyin y Sumy. Así las cosas, añadió también que la refinería impactada es una instalación petrolera clave y un centro logístico en la región que representa “miles de millones de dólares que sustentan la maquinaria de guerra”.

Con esto, el ataque ocurrió en medio de la intensificación de las operaciones ucranianas contra instalaciones energéticas y logísticas ubicadas dentro del territorio ruso.

Le puede interesar: Dinamarca acusa a Rusia de haber disparado bengalas hacia un helicóptero

Además, el alcalde de Moscú, que asegura que el ataque fue un intento de sabotear las elecciones, añadió que “el enemigo no tuvo éxito.”

El congresista Mauricio Toro vivió el ataque desde Rusia y afirmó finalmente que

“Se siente la tensión aquí. No contábamos con que íbamos a vivir este momento tan tensionante , específicamente en la capital, en Moscú”.