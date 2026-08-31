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31 ago 2026 Actualizado 21:58

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Justicia

Profesor Mauricio Zambrano, condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual de una menor de edad

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 en el colegio Marymount de Bogotá, donde Zambrano ocupaba el cargo de docente de educación física.

Imagen de referencia de juez. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de juez. Foto: Getty Images. / SimpleImages

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La juez novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 16 años de prisión al profesor Mauricio Zambrano tras hallarlo culpable del abuso sexual de una menor de 14 años.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 en el colegio Marymount de Bogotá, donde Zambrano ocupaba el cargo de docente de educación física.

La juez detalló que la Fiscalía logró probar que la menor de 14 años fue intimidada por el docente Mauricio Zambrano, quien le advertía que si contaba sobre los abusos, habría consecuencias en el colegio.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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