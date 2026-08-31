Joven líder afrocolombiano comparte su experiencia en el Día Internacional de los Afrodescendientes

Colombia

Haidther Yefferson Mosquera Machado, como joven, líder afrodescendiente del departamento del Chocó, ex consejero local de la juventud afro de Chapinero, fundador de JOVA (colectivo y emprendimiento juvenil enfocado en el ambiente), y estudiante de ingeniería ambiental y sanitario de la Universidad de la Salle, compartió en Caracol Radio su experiencia como líder y destacó la importancia de reconocer a las comunidades afro raizales en Colombia y en todo el mundo.

“Creo que es súper importante porque aproximadamente hace un siglo ya, en 1920 del 31 de agosto, se reconoció a las personas negras en Nueva York formalmente como sujetos de derechos. Creo que es súper importante esta fecha para que nosotros como personas afrodescendientes podamos de nuestra forma poder reconocer esa historia y ese legado previo de nuestros ancestros”, comentó Haidther Mosquera.

Haidther Yefferson Mosquera Machado, líder afrodescendiente del departamento del Chocó, ex consejero local de la juventud afro de Chapinero, fundador de JOVA y estudiante de ingeniería ambiental y sanitario de la Universidad de la Salle. Ampliar Haidther Yefferson Mosquera Machado, líder afrodescendiente del departamento del Chocó, ex consejero local de la juventud afro de Chapinero, fundador de JOVA y estudiante de ingeniería ambiental y sanitario de la Universidad de la Salle. Cerrar

El líder de juventudes afirmó que en Colombia el reconocimiento de las comunidades NARP va desde la identificación de las diferentes lenguas como el creole y el palenquero establecidas en San Andrés. Patrimonio lingüístico que demuestra el valor de conservar las tradiciones afrocolombianas como activo cultural intangible y la diversidad en el país.

Desde su experiencia como consejero local de juventud afro en la localidad de Chapinero, Haidther Mosquera ha trabajado por la reivindicación de los derechos de las comunidades, el trabajo colectivo pero también desde el aprendizaje y la observación continúa con las comunidades raizales.

También comentó que en diferentes ocasiones ha evidenciado en la ciudad de Bogotá el racismo estructural, “el racismo hoy está en todo momento, tenemos que trabajar nosotros como personas afrodescendientes en Colombia por reivindicar nuestros derechos”. Ya que la población afro no solo está presente en los territorios, también se establecen en las grandes ciudades como Cali, Cartagena, Bogotá, Barranquilla y Medellín.

Toda su infancia estuvo marcada por la crianza materna, cuatro madres que han tenido un papel fundamental en su vida: su abuela, su madre y dos tías, influyendo desde la docencia, el cuidado y la transmisión de conocimiento y tradiciones ancestrales propias de su territorio. Además Haidther reconoce el papel de las mujeres como núcleo familiar de las personas negras y afrodescendientes no solo en la crianza, sino que también en la vida en general.

“Creo que estoy haciendo una ponencia actualmente de como que nosotros también transformamos, reivindicamos también, preservamos, conservamos y tratamos de que haya ese trabajo significativo por parte de nosotros y que se reconozca desde el Pacífico hasta el Caribe”, resaltó el líder de juventud afro.

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Día internacional de los y las afrodescendientes

El 31 de agosto se enmarcó como el Día Internacional de los y las Afrodescendientes, fecha establecida desde el 2021 al destacar la labor de la diáspora africana en todo el mundo y también como forma de sensibilizar sobre el racismo y acabar con la discriminación.

Del mismo modo se busca la protección de los derechos fundamentales de todas las personas con ascendencia africana, la preservación de sus costumbres y también el reconocimiento de sus aportes en el desarrollo de la sociedad.

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Presencia afrodescendiente en Colombia

Las comunidades afrodescendientes dentro del territorio nacional están reconocidas ante el Estado gracias a la Ley 70 de 1993 y el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991. Estas dos normas permitieron el reconocimiento de las comunidades afro como grupo étnico, además de la protección de su identidad cultural, los territorios y aquellas formas propias de organización.

En el país el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de llevar los registros e informes de la población civil y también el de las comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas.

Por lo que a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2025 se registraron 4.016.000 personas que se autoreconocen como población NARP, esto es el equivalente al 7,5% del total nacional.

Del mismo modo el Ministerio de Cultura reconoce que el legado afro en Colombia es cultura, tradición, memoria y progreso, el reconocimiento de sus aportes y el valor de sus comunidades es también identificar una parte fundamental de la propia historia y seguir construyendo un país más unido.

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Contribuciones de los afrocolombianos: en las danzas, la música, la gastronomía y el arte Ampliar Contribuciones de los afrocolombianos: en las danzas, la música, la gastronomía y el arte Cerrar

Grandes contribuciones

Las comunidades afrocolombianas a lo largo de la historia han hecho grandes aportes:

Precursores de la libertad en el continente : En 1603, Benkos Biohó y los cimarrones fundaron San Basilio del Palenque, establecido como el primer pueblo libre de América mediante la defensa firme de la propiedad y la autonomía personal.

: En 1603, Benkos Biohó y los cimarrones fundaron San Basilio del Palenque, establecido como mediante la defensa firme de la propiedad y la autonomía personal. Economías propias: Actividades como la pesca artesanal, la minería y la agricultura han sido el motor económico fundamental para la gobernanza de las comunidades del Pacífico y el Caribe.

Actividades como la pesca artesanal, la minería y la agricultura han sido el de las comunidades del Pacífico y el Caribe. Patrimonio lingüístico: Las lenguas como el creole y las raizales se constituyen como activo cultural que preserva tradiciones y saberes ancestrales.

Las lenguas como el se constituyen como activo cultural que preserva tradiciones y saberes ancestrales. Manifestaciones culturales: Los bailes propios desarrollados en los territorios como la cumbia, el currulao o la champeta , no solo son tradición, ahora se convierten en formas de explotar la cultura del entretenimiento y expandir las fronteras.

Los bailes propios desarrollados en los territorios como la , no solo son tradición, ahora se convierten en formas de explotar la cultura del entretenimiento y expandir las fronteras. Organización y movilización: Las voces reunidas que permitieron establecer una normativa diferenciada como la Ley 70 de 1993, para identificar a las comunidades afro del país y garantizar los derechos como la propiedad colectiva de los territorios, la consulta previa, la protección de los saberes ancestrales, la etnoeducación y la participación política.

Puede encontrar más información en: Francia Márquez radica proyecto para reglamentar ley que protegerá derechos de comunidades negras