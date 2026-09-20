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20 sep 2026 Actualizado 21:52

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“El fuego nos consumió”: administradora de hotel afectado por incendio de Villa de Leyva

La afectada por las llamas en el departamento de Boyacá solicitó más ayuda por parte de las autoridades.

La afectada por las llamas en el departamento de Boyacá solicitó más ayuda por parte de las autoridades. Foto: Suministrada.

La afectada por las llamas en el departamento de Boyacá solicitó más ayuda por parte de las autoridades. Foto: Suministrada.

La afectada por las llamas en el departamento de Boyacá solicitó más ayuda por parte de las autoridades. Foto: Suministrada.
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En las últimas horas un fuerte incendio azotó el municipio de Villa de Leyva el departamento de Boyacá específicamente en la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos.

La emergencia ha afectado a personas que viven en las veredas aledañas y a diferentes propiedades entre las que se encuentran hoteles como El Duruelo y Arcoíris.

Caracol Radio habló con Eliana Suárez, administradora del Hotel Arcoíris quien aseguró que las llamas ya están cosumiendo las instalaciones. A su vez, denunció que no han recibido la ayuda esperada por las autoridades.

“El fuego ya nos consumió. Llevamos desde las 9 de la mañana pidiendo auxilio, escribiéndole a la agente encargada de la alcaldía para que nos colaborara, nunca nos prestaron atención. Ahora, el fuego nos invadió,

No obstante, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, confirmó que más de 250 personas trabajan en la emergencia y debido a su magnitud, bomberos de Bogotá ya se desplazan a la zona.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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