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31 ago 2026 Actualizado 20:15

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Ley del Autismo ordena nueva ruta médica para la atención de pacientes: ¿qué cambia?

Carolina Montoya, mamá de un niño con trastorno de espectro autista y Carolina Sierra, especialista en pediatría, hablaron en Dos Puntos que establece medidas en educación, salud, trabajo y apoyo a cuidadores.

Ley del Autismo ordena nueva ruta médica para la atención de pacientes: ¿qué cambia?

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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