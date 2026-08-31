Ley del Autismo ordena nueva ruta médica para la atención de pacientes: ¿qué cambia?
Carolina Montoya, mamá de un niño con trastorno de espectro autista y Carolina Sierra, especialista en pediatría, hablaron en Dos Puntos que establece medidas en educación, salud, trabajo y apoyo a cuidadores.
Ley del Autismo ordena nueva ruta médica para la atención de pacientes: ¿qué cambia?
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...