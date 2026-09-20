Gobernador de Boyacá pidió más ayuda al presidente De la Espriella por emergencia en Villa de Leyva

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, solicitó ayuda al Gobierno Nacional por el incendio en Villa de Leyva, más exactamente en la vereda La Castellana, en el sector Cerro de San Marcos.

“Señor Presidente, necesitamos más helicópteros, más máquinas y más personal en tierra. Cada minuto cuenta para contener las llamas y evitar que el fuego siga avanzando. Es muy importante que el Gobierno nacional refuerce cuanto antes la operación en Villa de Leyva”, escribió.

Amaya pasó por los micrófonos de Caracol Radio y expresó su preocupación por la conflagración, ya que se puede ver comprometida una represa de gran importancia para el país.

“Hemos tenido que evacuar ya dos hoteles y se está acercando a las viviendas. Hay que decir que existe un gran riesgo, porque una de las reservas más importantes de Colombia, de fauna y flora, que es la reserva de Iguaque, pues se puede afectar de manera irreversible”, señaló.

Asimismo, el gobernador contó que ha pedido ayuda a los cuerpos de bomberos de municipios cercanos de Boyacá, quienes ya están coordinados.

“También con Dinamarca, Bogotá, Soacha, la sabana de Bogotá, todos los que puedan hoy ayudar a esta joya arquitectónica de Colombia, no solo de Boyacá, a que superemos este momento difícil”, agregó.

El mandatario gubernamental realizó el llamado para pedir ayuda para poder controlar la conflagración que afecta al departamento.

“Hay muchos puntos en este momento abiertos, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia arriba, hacia Iguaque, y sobre todo hay que proteger la parte de abajo para que ninguna casa ni hotel se pueda quemar”, explicó.

Amaya también reveló que la emergencia ha dejado 290 hectáreas afectadas, lo que calificó como una catástrofe ambiental.

Lea también: “Cabañas del Hotel Arcoíris se salvaron del fuego”: MinInterior sobre incendio en Villa de Leyva

Agradecimiento al alcalde Galán

El gobernador de Boyacá aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el apoyo brindado en esta emergencia.

“Quiero agradecer al alcalde de @Bogota, @CarlosFGalan, y a los Bomberos de Bogotá por el apoyo que nos están brindando en esta emergencia”, escribió.

El mandatario afirmó que se necesita más apoyo, debido a los fuertes vientos que se presentan en la zona ocasionando que sea difícil controlar el incendio.

“Boyacá necesita de todos. Toda ayuda en este momento es bienvenida”, añadió.

Escuche la entrevista completa: