¿Qué significa la alerta naranja del volcán Puracé? Ubicación y reporte del Servicio Geológico

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció el cambio en el estado de alerta del volcán Puracé, elevándolo de Amarillo a Naranja. De acuerdo con la entidad, desde el pasado 20 de julio de 2026 se ha identificado una aceleración en la actividad del sistema volcánico.

¿Qué significa la alerta naranja del volcán Puracé?

Según el Servicio Geológico, el estado de alerta naranja significa que el volcán presenta cambios importantes en los parámetros monitoreados, con la posibilidad de una erupción en un término de días o semanas, aunque esto no representa que una erupción sea inminente:

“En el estado de alerta Naranja, la posibilidad de que el volcán haga erupción ahora es mayor, sin que esto signifique que vaya a ocurrir”.

Mientras el estado de alerta esté vigente, pueden ocurrir cambios temporales en la actividad del volcán, lo que significa que en ciertos momentos esta podría disminuir en comparación con días o semanas anteriores, pero esto no implica que el volcán haya vuelto a un estado de actividad normal. "Para retornar a un estado de alerta menor (Amarilla) se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que puedan indicar una mayor estabilidad", añadió el SGC.

Desde la entidad indicaron que entre las principales anomalías detectadas se encuentran:

Emisiones de ceniza y deformación de su estructura, según el último informe

El SGC explicó que se registró un incremento notorio en los niveles de energía en comparación con los reportados a finales del año pasado y a inicios de mayo. En específico, registros de tremor continuo y una constante actividad sísmica vinculada a las emisiones de ceniza. Las columnas de ceniza han alcanzado alturas de hasta 3,500 metros, registrando temperaturas elevadas de hasta 140 °.

“Además, las emisiones de gases desde el interior del volcán también se han incrementado, en particular las emisiones de dióxido de azufre. Hemos alcanzado a medir flujos diarios de hasta 4,200 toneladas, además de también un incremento notorio en las de dióxido de carbono”, añadió el SGC.

Asimismo, los instrumentos de medición satelital y las cámaras instaladas han detectado anomalías térmicas en el volcán. La deformación lenta se localiza en el sector nororiental de la estructura volcánica.

Ubicación del volcán Puracé

El volcán Puracé, que en lengua quechua significa “Montaña de fuego”, está ubicado a 27 km al suroriente de Popayán, en el departamento del Cauca, y es uno de los quince volcanes que conforman la Cadena Volcánica Los Coconucos (CVLC).

Este volcán tiene un historial de erupciones que se remonta a los 500 años y desde 1827 se han documentado al menos quince erupciones históricas que han provocado daños materiales y pérdidas humanas. Se le considera uno de los volcanes más activos del país, siendo su erupción más significativa en marzo de 1997.

En su área de influencia residen principalmente comunidades indígenas y campesinas. Entre los municipios que estarían en riesgo en caso de erupción están Puracé, Popayán y Sotará, todos situados en el Cauca. También se encuentran el Resguardo Indígena de Puracé, Kokonuko y Paletará, el reasentamiento indígena de Juan Tama de la etnia Páez (pueblo Nasa) y el asentamiento del pueblo Misak.

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