Autoridades mantienen monitoreo permanente tras alerta naranja de volcán Puracé y evalúan evacuación

Puracé, Cauca – En monitoreo constante permanecen las autoridades del departamento ante el cambio de alerta naranja del volcán Puracé, en el Cauca.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que se instaló el Comité Extraordinario de Riesgo y la sala de crisis nacional para atender la situación, adoptar medidas y evaluar la posible evacuación de las familias que habitan en el área de mayor riesgo cercana al volcán.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, explicó que, tras conocerse el cambio de alerta, se coordinan acciones con las autoridades municipales y departamentales con el fin de reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las acciones de preparación.

El funcionario también recomendó al municipio de Puracé la evacuación inmediata de la población ubicada en la zona de mayor amenaza, señalando que “70 personas se encuentran en la zona 1 (amenaza alta) tras el incremento de la actividad volcánica: sismos, emisiones de gases y ceniza. La orden de evacuación corresponde al municipio, en el marco de su autonomía”.

En un comunicado oficial, la Alcaldía de Puracé aclaró que la decisión de evacuar no es inmediata y que la recomendación hecha en el Comité Nacional de Manejo de Desastres corresponde a una sugerencia de evacuación preventiva.

La administración señaló que la decisión final sobre una eventual evacuación preventiva será tomada este lunes en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con presencia de las autoridades competentes y organismos de respuesta.

El más reciente informe del Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja para el volcán Puracé y advierte que continúan registrándose sismos asociados al movimiento de fluidos, emisiones de gases y columnas de ceniza que han alcanzado hasta 1.4 kilómetros de altura.

La entidad reiteró el llamado a no acercarse al cráter del volcán e informarse únicamente a través de los canales oficiales.

