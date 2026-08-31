Incineran vehículo cisterna en vías del Atlántico

Un vehículo tipo cisterna fue incinerado en la vía Variante Palmar de Varela, a la altura del kilómetro 7+400, en el departamento del Atlántico. El hecho es investigado por las autoridades para establecer cómo ocurrió y quiénes estarían detrás del ataque.

Según el reporte entregado por la Policía del Atlántico, las unidades fueron alertadas sobre un automotor que se encontraba en llamas en este sector. Al llegar, los uniformados encontraron la cisterna parcialmente afectada por el fuego, principalmente en la cabina y la parte trasera.

Conductor entregó su versión

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el conductor manifestó que se desplazaba desde Cartagena con destino a Maicao cuando, en medio del recorrido, varios ciudadanos le habrían obligado a detener el vehículo.

Posteriormente, según su relato, estas personas habrían arrojado gasolina sobre el automotor y le prendieron fuego. El conductor fue entrevistado por los uniformados que atendieron la emergencia.

Al sitio también llegaron unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), que apoyaron el procedimiento.

Investigan a los responsables

La Policía indicó que adelanta las investigaciones para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó la incineración, además de verificar la versión entregada por el conductor y establecer quiénes serían los responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que entregue cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso y permita avanzar en la identificación de los responsables.