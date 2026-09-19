Urgencias del Instituto Cardiovascular del Cesar opera al límite de su capacidad

El Instituto Cardiovascular del Cesar informó que su servicio de urgencias registra actualmente niveles de ocupación superiores a los habituales y que, en algunos momentos, ha operado en condiciones de “sobreocupación”, según un comunicado difundido este viernes.

De acuerdo con la institución, la situación estaría relacionada, entre otros factores, con el “cierre, suspensión o restricción de servicios de diferentes IPS del departamento del Cesar”, circunstancia que habría provocado un incremento en la demanda y una mayor llegada de pacientes a sus instalaciones.

El centro asistencial advirtió que esta situación puede traducirse en “mayores tiempos de espera, congestión y limitaciones operativas temporales”. Ante este panorama, pidió comprensión y paciencia a los usuarios y sus familias, mientras sus equipos trabajan para mantener la atención.

Suspensión de servicios a Famisanar

En el comunicado, el Instituto Cardiovascular del Cesar también se refirió a su relación con las EPS. La institución señaló que actualmente existe una “suspensión para la atención de usuarios de Famisanar”, con excepción de los servicios de urgencias vitales.

Asimismo, indicó que, dependiendo de la evolución de las condiciones contractuales, financieras y operativas del sistema de salud, no se descarta implementar medidas similares frente a otras EPS. La institución aseguró que cualquier decisión será comunicada oportunamente.

Llamado a las autoridades

El Instituto manifestó que continuará trabajando para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención, pero también hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacionales.

Según el comunicado, se requiere que las autoridades “gestionen y adopten las medidas necesarias” para garantizar un flujo oportuno y adecuado de los recursos económicos de las EPS hacia las IPS, con el propósito de preservar la continuidad y sostenibilidad de los servicios de salud.

Finalmente, la institución agradeció la confianza de la comunidad y reiteró su compromiso de prestar sus servicios “con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio” a los pacientes y sus familias.

Fuente: Comunicado de prensa del Instituto Cardiovascular del Cesar S.A., fechado en Valledupar el 18 de septiembre de 2026.