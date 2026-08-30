Militarizan Pailitas tras ataque con drones que dejó tres policías heridos

Pailitas, Cesar, amaneció bajo medidas especiales de seguridad luego del ataque con drones registrado en la noche de este sábado 29 de agosto contra la estación de Policía del casco urbano, hecho que dejó tres uniformados heridos.

Al menos dos artefactos explosivos fueron lanzados sobre las instalaciones policiales. Uno de ellos cayó en el sector de los dormitorios, donde se encontraban descansando varios uniformados.

Dos policías sufrieron heridas leves, mientras que un tercero resultó con lesiones de mayor gravedad y tuvo que ser trasladado a Aguachica para recibir atención médica.

Tras la explosión, habitantes del sector reportaron haber escuchado ráfagas de fusil, debido a que los uniformados intentaban derribar uno de los drones utilizados en el ataque.

Ante la situación, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, confirmó que se comunicó de inmediato con el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien le informó sobre la decisión de militarizar Pailitas, con el propósito de reforzar la seguridad y garantizar el control del casco urbano.

La medida busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el municipio y prevenir nuevos ataques, mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás de la incursión con drones.

Señalan al ELN

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, señaló que el ataque estaría relacionado con las recientes acciones de la Fuerza Pública contra el ELN y lo calificó como una posible represalia.

Según el funcionario, el hecho sería una respuesta del grupo armado a las capturas y operaciones adelantadas por el Gobierno nacional y las autoridades en contra de esa organización.

Precisamente, este sábado el Ejército Nacional reportó la captura, en El Paso, Cesar, de cuatro presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, operativo que ahora es analizado como uno de los posibles antecedentes del ataque.