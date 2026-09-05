Fuertes lluvias deja varias familias damnificadas en el Cesar

Las autoridades reportaron que 16 familias resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que se han registrado en el departamento y que provocaron inundaciones en el corregimiento de Nueva Flores, jurisdicción de San Diego.

Advierten que se podrían presentar posibles crecientes en la cuenca media del río Cesar, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento.

Mientras tanto, la Alcaldía de San Diego adelanta el censo de las personas damnificadas para entregar ayudas humanitarias.

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La recomendación a la ciudadanía es que puedan tomar precauciones por la intensidad de las lluvias que se podrían presentar en los siguientes días.