Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 sep 2026 Actualizado 15:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Valledupar

Fuertes lluvias deja varias familias damnificadas en el Cesar

Los hechos se registraron en el municipio de San Diego.

Foto: Gobernación del Cesar.

Foto: Gobernación del Cesar.

Foto: Gobernación del Cesar.
Valledupar
Añadir Caracol Radio en Google

Las autoridades reportaron que 16 familias resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que se han registrado en el departamento y que provocaron inundaciones en el corregimiento de Nueva Flores, jurisdicción de San Diego.

Advierten que se podrían presentar posibles crecientes en la cuenca media del río Cesar, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento.

Mientras tanto, la Alcaldía de San Diego adelanta el censo de las personas damnificadas para entregar ayudas humanitarias.

Lea también: Mujer en moto murió por esquivar a un perro en la Circunvalar de la Prosperidad

La recomendación a la ciudadanía es que puedan tomar precauciones por la intensidad de las lluvias que se podrían presentar en los siguientes días.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir