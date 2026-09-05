Fuertes lluvias deja varias familias damnificadas en el Cesar
Los hechos se registraron en el municipio de San Diego.
Las autoridades reportaron que 16 familias resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que se han registrado en el departamento y que provocaron inundaciones en el corregimiento de Nueva Flores, jurisdicción de San Diego.
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Advierten que se podrían presentar posibles crecientes en la cuenca media del río Cesar, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento.
Mientras tanto, la Alcaldía de San Diego adelanta el censo de las personas damnificadas para entregar ayudas humanitarias.
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La recomendación a la ciudadanía es que puedan tomar precauciones por la intensidad de las lluvias que se podrían presentar en los siguientes días.