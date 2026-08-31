“No es un desembolso inmediato”: Air-e responde por acuerdo de financiación con empresa china CMC

Tras los cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación al acuerdo de financiación por hasta un billón de pesos entre Air-e Intervenida y la empresa china CMC, el agente interventor Jaime Mesa Buitrago respondió que se trata de un mecanismo para establecer las condiciones de una posible financiación y no de un giro inmediato de recursos.

“A partir de este contrato, la dinámica del mismo implica que la empresa china va a hacer el diseño de las obras con su presupuesto detallado y su plazo de ejecución para que el comité técnico apruebe esa inversión y, a partir de allí, se harían los correspondientes desembolsos proyecto por proyecto. Es decir, esto no es un cheque en blanco ni es un dinero que la empresa china nos ha trasladado; es simplemente un contrato marco de financiación a partir del cual se establecen las reglas”, explicó Mesa Buitrago

El interventor explicó que las inversiones previstas buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Interventor descarta que las obras generen aumento directo en la tarifa

Frente a las inquietudes sobre el efecto para los usuarios, Mesa Buitrago señaló que las inversiones hacen parte de un componente que ya está contemplado dentro de la estructura tarifaria.

“Si alguna de estas inversiones nos permite mejorar el recaudo o disminuir pérdidas, que al final todo esto se traduce en dinero, creemos que el impacto no va a ser significativo en la tarifa; incluso puede no haber ningún impacto”, agregó.

Además, indicó que si las obras permiten reducir pérdidas de energía y mejorar el recaudo, el impacto final para los usuarios podría ser mínimo o incluso nulo.