Estalla coche bomba frente a estación de policía en México

Un coche bomba estalló la noche del domingo frente a una estación de policía en México y dejó un saldo inicial de siete heridos, informaron las autoridades.

El atentado se registró en la población de Ojocaliente en Zacatecas, estado que une el centro con el norte y oeste del país y tiene rutas claves para el trasiego de drogas.

“El explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones”, escribió en Facebook el secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes, que dijo que la situación está “bajo control”.

“Se reportan seis civiles heridos, quienes ya se encuentran recibiendo atención médica”, escribió en un reporte previo.

El estallido también dejó a un policía herido, 11 vehículos dañados y dos patrullas afectadas.

Un equipo militar especializado en manejo de explosivos resguardó la zona, en caso de que existan otros artefactos sin estallar.

Algunas viviendas quedaron también afectadas por la onda expansiva. El atentado se registró además durante la celebración de las fiesta patronal del pueblo. Las autoridades suspendieron además el inicio de clases, previsto para el lunes.

Este es el tercer ataque con explosivos que se registra en el estado en menos de una semana, según registros del colaborador de AFP en el lugar.

Zacatecas, con 1,6 millones de habitantes, parecía haber dejado atrás sus años más cruentos, cuando estas matanzas a manos del crimen organizado y el desplazamiento forzado eran cotidianas.

Pero en julio aparecieron cinco cuerpos colgados de un puente en la población de Pozo de Gamboa, a unos 75 km de Ojocaliente, y el pánico volvió.

Entre las víctimas se encontraba un exalcalde, servidores públicos y empresarios.