Trump autorizó importación de 300.000 toneladas de carne por 90 días, anunció Fedegán

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la importación de 300.000 toneladas de carne por 90 días.

En el comunicado, el gremio reveló que el Gobierno colombiano negocia un Acuerdo de Comercio Recíproco con la potencia norteamericana para lograr la entrada de carne bovina nacional a ese mercado.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, explicó que, después de catorce años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, “nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: EE. UU. necesita carne, Colombia puede me producirla y estamos negociando con ellos”.

Así, el alto ejecutivo destacó que existe una gran oportunidad de mercado al revelar que Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de carne bovina, “atraviesa una escasez de ganado sin precedentes en su historia reciente, con un inventario que cayó a 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años”.

Por eso, consideró urgente diseñar una hoja de ruta para avanzar en esa necesidad con gran celeridad.

“No pretendemos preferencias ni desconocer exigencias sanitarias, solo que reconozcan el acceso a los subproductos cárnicos originarios de Colombia”, sostuvo.

Además, invitó a los Ministerios de Comercio y Agricultura, así como a la Cancillería, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a “trabajar de la mano con el gremio ganadero para evaluar los pendientes relacionados con la admisibilidad sanitaria de la carne al país del norte”.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: