¿Cuántas semanas debe tener para que NO le aplique la reforma pensional? Exentos según la Ley 2381

A partir de la aprobación de la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, el sistema de pensiones de Colombia sufrirá cambios profundos.

No obstante, la reforma no implica que todos los trabajadores pasarán automáticamente al nuevo modelo. Ahora existe un régimen de transición que permitirá a ciertos afiliados continuar bajo las reglas de la Ley 100 de 1993.

¿Cuántas semanas debe tener para que NO le aplique la reforma pensional?

Con frecuencia, surge la pregunta acerca de cuántas semanas cotizadas debe tener una persona para quedar cobijada por la transición entre la Ley 100 y la 2381 y, por lo tanto, no someterse integralmente a las nuevas reglas.

El artículo 75 de la Ley 2381 de 2024 ha establecido así la diferencia entre mujeres y hombres para permanecer bajo el régimen anterior cuando entre en vigor el nuevo sistema:

Mujeres: mínimo 750 semanas

Una mujer con 750 semanas o más ingresará al denominado régimen de transición y no tendrá que migrar integralmente al sistema de pilares creado por la Ley 2381.

Hombres: mínimo 900 semanas

En el caso de los hombres, el umbral es mayor, pues el artículo 75 establece que deberán tener 900 semanas cotizadas o más para conservar la aplicación del régimen anterior.

¿Qué semanas cuentan para entrar al régimen de transición según la reforma pensional?

Con el propósito de establecer si una persona alcanza las 750 o 900 semanas, no solo se tendrán en cuenta los aportes realizados en una única entidad. La Ley 2381 permite sumar las semanas cotizadas en diferentes regímenes contemplados en la Ley 100 de 1993, tanto en el Régimen de Prima Media como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Además, se podrán contar los aportes realizados al anterior Instituto de Seguros Sociales, a cajas o fondos del sector público o privado y los tiempos de servicio como servidor público.

También es posible tener en cuenta períodos de aportes realizados en el exterior, siempre que correspondan a cotizaciones voluntarias o a convenios internacionales de seguridad social y que, sumados, permitan completar la densidad mínima exigida para ingresar al régimen de transición.

¿Hasta cuándo hay plazo para completar las semanas?

La Ley 2381 inicialmente establecía que el nuevo sistema entraría en vigor el 1 de julio de 2025. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigor de la norma mientras adelantaba el estudio de constitucionalidad.

No obstante, el pasado 26 de agosto, el panorama volvió a cambiar: la Cámara de informó que la Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la reforma y ordenó revisar apartes de diez artículos.

Además, fijó el 1 de abril de 2027 como la fecha en la que comenzará a funcionar el nuevo sistema pensional. Por lo tanto, la fecha en la que se definirá quién entra al régimen de transición será la entrada en vigor del nuevo sistema.